È rimasto folgorato in una cabina dell’Enel che si trova all’interno di un cantiere edile di via Corsica a Termoli. Le condizioni dell’uomo, un 56enne originario della Puglia, trasportato d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli, sono serie. La prognosi è riservata. L’uomo, portato in Pronto soccorso da un’ambulanza del 118, ha riacquistato conoscenza dopo una fase iniziale di incoscienza dovuta alla potenza della scossa elettrica e potrebbe aver riportato danni permanenti, anche se è necessario attendere l’esito di nuovi esami e il progredire del quadro clinico.

E’ accaduto intorno 16,40 vicino al cantiere dove la società Il Faro sta realizzando alcune palazzine. Secondo quanto si apprende sul posto, l’operaio originario di San Severo stava lavorando con la sua squadra nel cantiere e non è chiaro per quale ragione sia entrato nella cabina Enel, che serve la zona ed eroga elettricità anche al cantiere.

Questo punto è in corso di accertamento, anche con l’obiettivo di verificare eventuali responsabilità. Secondo quanto appreso, l’uomo si sarebbe introdotto nella cabina elettrica fuori dall’orario di lavoro e per ragioni non legate alle mansioni che stava svolgendo in qualità di operaio all’interno del cantiere. La Polizia di Stato è al lavoro anche su questo e per il momento l’accaduto non è stato classificato come infortunio sul lavoro.

L’allarme è stato lanciato dagli altri operai, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto sono andati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli con l’autoscala e il mezzo Aps. Per estrarre l’uomo è stato necessario frantumare la finestra della cabina. Si sono recati in via Corsica anche gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina. Presenti anche i tecnici Enel per alcune verifiche sulla cabina elettrica.

E’ stata avviata una indagine per accertare con esattezza cosa sia accaduto. La vittima, sottoposta ai primi esami dai medici del Pronto Soccorso, è stata ricoverata ed è in prognosi riservata. La corrente elettrica lo ha attraversato dalla mano al piede.