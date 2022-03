Foggia-Campobasso, prevendita aperta. 375 biglietti per i tifosi rossoblù

Si è aperta questa mattina, 25 marzo, la prevendita dei biglietti per assistere alla partita tra Foggia e Campobasso. Si parla dei tifosi ospiti, in questo caso quelli rossoblù, che avranno a disposizione 375 tagliandi da acquistare entro e non oltre le ore 19.00 di domani, 26 marzo. La prevendita è attiva presso i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito web vivaticket.com.

Ma il biglietto si può fare anche in alcuni punti vendita nel capoluogo. Si tratta dell’Antica Tabaccheria Tizzano di Campobasso in piazza Pepe e del Bar dello Sport Crigiu in via Petrella. Non vi è obbligo di tessera di fidelizzazione per il settore ospiti. Il prezzo è di 10 euro oltre i diritti di prevendita. Come noto, il fischio d’inizio sarà dato alle ore 14.30.

Bisogna aggiungere che la tifoseria del Campobasso sarà attesa alle ore 12.30 nell’area di servizio pit stop nei pressi del bivio per Volturino (Statale 17 – confine tra Molise e Puglia). La stessa sarà scortata dalle forze dell’ordine fino allo stadio Zaccheria. percorrendo il seguente itinerario: Statale 17, tangenziale 673 , tratturo Camporeale, via Silvio Pellico , Viale Otranto, arrivo allo stadio settore ospiti, dove sarà effettuato il filtraggio. Il bar tabacchi dell’area di servizio pit stop sarà chiuso: i tifosi sono invitati a non scendere dai mezzi di trasporto.

Una partita, del resto, molto sentita da due tifoserie rivali.