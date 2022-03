Foggia-Campobasso, in un’ora venduti tutti i 375 biglietti per i rossoblu

Mentre il Foggia chiama a raccolta tutti i suoi tifosi con tanto di slogan “Ora più che mai, tutti allo stadio” e prezzi ‘stracciati’ (per esempio 2 euro più la prevendita, per la tribuna Est ai tifosi under 14, over 65 e a tutte le donne) in occasione della partita di domenica che vede in campo i ragazzi di Zeman contro quelli di Cudini, a Campobasso la prevendita dei ticket partita alle 17 di oggi pomeriggio – venerdì 25 marzo – alle 18 aveva già registrato il tutto esaurito.

375 tagliandi disponibili per i tifosi in trasferta che era possibile acquistare entro e non oltre le 19.00 di domani, 26 marzo si sono polverizzati in un’ora di tempo. Increduli anche i due punti vendita indicati nel capoluogo per chi avesse poca dimestichezza con gli acquisti on-line.

Dunque, domenica, nella provincia pugliese da sempre “amica e rivale” della Campobasso rossoblu, a dare man forte agli undici lupi in campo ci sarà una curva piena nel limite delle possibilità consentite.

In tanti i delusi che non hanno fatto in tempo ad acquistare il biglietto, giovani e meno giovani ma anche molte famiglie. Tutti già pronti per trascorrere una bella giornata di sport hanno dovuto fare i conti con la limitatezza dei posti consentiti.

La tifoseria del Campobasso sarà attesa alle 12.30 nell’area di servizio pit stop nei pressi del bivio per Volturino (Statale 17 – confine tra Molise e Puglia). I supporters saranno scortati dalle forze dell’ordine fino allo stadio Zaccheria percorrendo questo itinerario: Statale 17, tangenziale 673 , tratturo Camporeale, via Silvio Pellico , Viale Otranto, arrivo allo stadio settore ospiti, dove sarà effettuato il filtraggio. Il bar tabacchi dell’area di servizio pit stop sarà chiuso e i tifosi sono invitati a non scendere dai mezzi di trasporto. Il fischio d’inizio alle 14.30.