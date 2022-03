Foggia-Campobasso, a voi due: sugli spalti sarà spettacolo d’altri tempi

Una partita sentita, una di quelle che si caricano da sole. Ma prepararla nei dettagli è fondamentale, sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale, per non farsi prendere dalla frenesia o dalle emozioni troppo forti. Foggia-Campobasso sulla carta promette scintille e spettacolo, sia sul campo che sugli spalti. Un match che torna in campionato a distanza di oltre venti anni.

La società dauna ha caricato per tutta la settimana la tifoseria rossonera invitando tutti ad affollare i gradoni dello Zaccheria. Il momento dei pugliesi è ottimo, le reti sono tante e le vittorie pure. Occhio però ai Lupi, che arrivano dai 7 punti conquistati nelle ultime 3 gare e che saranno accompagnati da un foltissimo gruppo di sostenitori pronti a fare la propria parte. Si prevede una cornice di pubblico intorno alle 7-8mila presenze.

Sarà molto interessante il confronto tra i due tecnici, tra il maestro del 4-3-3 Zdenek Zeman e Mirko Cudini, sicuramente influenzato dalle idee di calcio del boemo. All’andata i due si annullarono, con un tempo per parte che portò all’1-1 finale. Come andrà questa volta? I favori del pronostico pendono su sponda foggiana ma come detto i Lupi sono in grado di sfornare prestazioni e centrare imprese a sorpresa. Come a Bari…

Dal punto di vista delle scelte, ha recuperato completamente dall’infortunio alla spalla Michele Emmausso, il quale potrebbe partire titolare al centro dell’attacco rossoblù, se la gioca con Rossetti. Ai suoi lati potrebbero andare Liguori e uno tra Di Francesco e Merkaj. Sempre che non si opti per Candellori in fase avanzata: in questo caso Tenkorang sarebbe titolare in mediana con Bontà e Persia.

In difesa, detto che Raccichini difenderà i pali, andranno da destra verso sinistra Fabriani, Menna, Dalmazzi e Pace. Arbitrerà il signor Andrea Ancora di Roma 1, assistito da Regattieri di Finale Emilia e Iacovacci di Larina. Quarto ufficiale Maranesi di Ciampino.

34^ giornata: Bari-Fidelis Andria, Foggia-Campobasso, Juve Stabia-Catanzaro, Messina-Latina, Monopoli-Potenza, Monterosi-Vibonese, Paganese-Palermo, Picerno-Avellino, Turris-Francavilla (31 marzo), Catania-Taranto (13 aprile).

Classifica: Bari 71, Catanzaro 61, Avellino 56, Francavilla e Monopoli 55, Palermo 53, Foggia (-2) 50, Turris 45, Latina 44, Catania (-4), Picerno e Monterosi 43, Juve Stabia 42, Campobasso 40, Taranto 36, Messina 33, Potenza 32, Paganese 31, Fidelis Andria 28, Vibonese 19.