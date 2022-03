L'incidente a campobasso

Finisce con l’auto nella scarpata, salvo per miracolo: strade trappola a causa del ghiaccio

Con le temperature che scendono sotto lo zero durante la notte nessun mezzo spargisale del Comune è stato visto in azione. Cittadini infuriati: ci sono punti della città che si trasformano in vere e proprie piste gelate