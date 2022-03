Fiera internazionale Oceanology, la Guidotti Ships rappresenta l’Italia a Londra

Nelle giornate del 15, 16 e 17 marzo la Guidotti Ships ha raggiunto la fiera Oceanology International 2022 a Londra dove ha allestito uno stand, unico in rappresentanza dell’Italia.

L’iniziativa, volta a promuovere lo sviluppo e la condivisione di pratiche nella Survey e ricerche oceanografiche, vede coinvolte l’azienda termolese che, con il supporto dell’Italian Trade Agency di Londra, ha organizzato uno stand interamente dedicato all’Italia, unica nazione europea presente.

Presente alla fiera c’era l’amministratore Domenico Guidotti con il collaboratore Alberto Pascucci che con la Guidotti Ships, unica azienda italiana in Adriatico con navi Survey per ricerche marine, ha avuto la possibilità di illustrare le attività della Guidotti in mare.

È seguita poi una delucidazione da parte di Domenico Guidotti ai visitatori della fiera sui ruoli principali della sua azienda e la promozione di attività di Survey e ricerche oceanografiche. “Sono molto soddisfatto della presenza della Guidotti Ships a Londra in una fiera internazionale incentrata nelle ricerche marine applicate alle energie rinnovabili e alla protezione del mare, temi attuali ed a noi molto cari”.

L’evento si è concluso presso l’Excel London dove hanno partecipato esperti del settore portando innovazione in questo ambito attraverso nuova strumentazione tra cui ROV, droni con l’applicazione della domotica.