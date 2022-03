Giuseppe Formato è il nuovo presidente della FIB Molise. L’elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, tenutasi durante la mattina di domenica 27 febbraio 2022 al Bocciodromo Comunale di Campobasso e convocata a seguito delle dimissioni dell’ex presidente e con la conseguente decadenza del Comitato Regionale.

Insieme al neo-presidente Giuseppe Formato (100% dei voti espressi), sono stati eletti Pasquale Mangione (vice-presidente) e Riccardo Forte in quota Affiliati, Franco Colavecchia in quota Tecnici e Mario Perrella in quota Atleti.

A Campobasso, città sulla quale poche ore prima dell’Assemblea Straordinaria Elettiva erano caduti quaranta centimetri di neve, presenti anche il presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, e il consigliere federale Vincenzo Santucci.

L’Assemblea Straordinaria Elettiva è stata presieduta dalla consigliera nazionale del CONI, Elisabetta Lancellotta, che è anche delegata provinciale del Coni Point Isernia e del CIP Isernia.

All’Assemblea è intervenuta anche la presidente del CIP Molise, Donatella Perrella.

“Venire a Campobasso coperta da quaranta centimetri di neve e trovare tutte le società bocciofile affiliate presenti e compatte sul voto è segno che il Molise è un territorio che segue le direttive federali, ma anche segnale della grande passione verso la nostra disciplina sportiva – ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Dopo cinque anni di lavoro stiamo iniziando a raccogliere i primi frutti di un percorso che sta portando la Federbocce a stare al passo coi tempi. È stato eletto un Comitato Regionale con un giusto mix tra esperienza e gioventù e credo che il Molise abbia grandi prospettive. Spero che il nuovo Comitato Regionale possa proseguire nel lavoro intrapreso dall’ex Presidente Angelo Spina. È una regione piccola, ma nonostante ciò con le ultime affiliazioni sono 17 le società bocciofile, e poi occorre considerare che parliamo di un territorio che confina con regioni importanti per il nostro movimento, ovvero Abruzzo, Lazio e Campania. Con le giuste sinergie, il Molise potrà ritagliarsi un grande spazio e, proprio per questo motivo, a novembre saremo qui con le final eight dei Campionati Nazionali di Società di Categoria. Per far capire quanto la Federbocce dia importanza a tutte le regioni, l’anno scorso le finali scudetto si sono disputate in Lombardia, quest’anno in Molise”.

Giuseppe Formato, 39 anni, giornalista, gioca a bocce dal 1990, dall’età di 7 anni (il padre Raffaele era Presidente della Bocciofila La Madonnina Campobasso, ndr), e sin da ragazzo, oltre a gareggiare, arrivando anche in categoria A, si è occupato delle questioni dirigenziali. A 15 anni già seguiva le manifestazioni boccistiche, fornendo alla stampa locale gli articoli delle stesse, nascendo così la sua passione per il giornalismo. Dai 21 ai 25 anni è stato vice-presidente del Comitato Provinciale FIB Campobasso, nel successivo quadriennio olimpico (2008-2012) è stato consigliere provinciale e addetto stampa. Dal 2017 al 2020 è stato addetto stampa della FIB Molise, dal 2020 è l’addetto stampa della Federazione Italiana Bocce, collaborando a stretto contatto col presidente federale Marco Giunio De Sanctis. Nel febbraio 2020, inoltre, era stato eletto Presidente della Bocciofila Monforte Campobasso, società giunta al quinto posto ai Campionati Nazionali di Società di 1^ Categoria lo scorso mese di novembre al termine delle final eight di Bergamo.

“Gli ultimi due anni di lavoro a Roma sono stati una grande palestra professionale e umana per il sottoscritto. E per questo ringrazio il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, grazie al quale oggi ho appreso tante sfumature del management sportivo. Ho seguito anche diverse lezioni universitarie del presidente De Sanctis, al fine di comprendere meglio l’ordinamento che presiede lo sport italiano e internazionale – ha spiegato il neo-presidente Giuseppe Formato – Avrei preferito un momento diverso per arrivare al vertice della FIB Molise, ma la vita è imprevedibile e, quando le società bocciofile me lo hanno chiesto, mi sono messo a disposizione del movimento boccistico molisano, anche per dare continuità al lavoro che in regione si era intrapreso dal 2017 con l’ex presidente Angelo Spina, con cui c’è stata in questi anni una proficua collaborazione e che ringrazio per l’esperienza vissuta insieme”.

“Il Molise ha fatto tanto in questi anni e tanto dovrà ancora fare – ha concluso il presidente Giuseppe Formato – Occorre lavorare su donne, giovani, disabili, sul beach bocce e cercare di aprirci alla Petanque, ma anche rinsaldare la base dei senior che praticano la Raffa, nonostante i numeri siano buoni con quasi 700 tesserati. Dobbiamo lanciare il mondo della Boccia Paralimpica, specialità per la quale, alla vigilia dell’Assemblea Straordinaria Elettiva, si è affiliata alla FIB una società, l’Accademia Studi Attività Motorie ASD, la prima della Boccia nella nostra regione. Solo così potremo assicurare un futuro al nostro movimento sportivo nella ventesima regione d’Italia. Alla vigilia dell’Assemblea anche la riaffiliazione, con la riapertura del bocciodromo, dopo quattro anni, del Circolo Bocciofilo Castellano di Castel del Giudice e, a breve, anche quella della Bocciofila Sepino con la nuova vita per il relativo impianto”.