Ferrazzano, lutto cittadino per i funerali di Michele Giambetta

Lutto cittadino a Ferrazzano, dove si respira un’atmosfera di tristezza e dolore per la morte del 31enne Michele Giambetta. Domani – 30 marzo – il Municipio esporrà la bandiera listata a lutto e le attività commerciali si fermeranno tra le 14.30 e le 17, ossia in concomitanza con i funerali che saranno celebrati nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Nelle scorse ore la salma è stata restituita alla famiglia dopo che la Procura di Benevento ha deciso di annullare l’autopsia inizialmente disposta dal magistrato sul corpo del 31enne per fare ulteriormente luce sul sinistro e sul suo decesso.

“Era un ragazzo che frequentava quotidianamente gli amici del paese di origine”, spiega il sindaco Antonio Cerio che ha firmato l’ordinanza per proclamare il lutto cittadino. “Questa tragedia ha suscitato profonda e straordinaria commozione in tutto il paese”. Nell’ordinanza il sindaco ha invitato anche i concittadini titolari di attività lavorative a “evitare comportamenti in contrasto con lo spirito di profondo dolore che accompagneranno tale giornata”.

La tragica morte di Michele Giambetta ha scosso profondamente Ferrazzano, comune in cui i genitori del 31enne continuano a vivere. Il ragazzo, anche se si era traferito nel capoluogo, continuava a frequentare regolarmente il piccolo centro alle porte del capoluogo e i suoi amici ‘storici’. E qui la notizia del drammatico incidente avvenuto sulla Telesina pochi giorni fa ha provocato profondo sgomento. Dopo Michele, inoltre, si è spento all’ospedale di Benevento anche l’altro automobilista coinvolto nel frontale. Le indagini portate avanti dai carabinieri su impulso della Procura di Benevento, come da prassi in casi del genere, vanno avanti anche in un’ottica futura di eventuali risarcimenti.