“Guerra da condannare fermamente senza se e senza ma anche da Mosca”. Sono le parole di Federico, campobassano che da anni vive nella capitale russa dove si è sposato e lavora. La guerra scatenata da Putin sta provocando conseguenze gravissime. In primis alla popolazione ucraina sotto assedio delle sue milizie. Mentre i cittadini russi, con le piccole e grandi aziende nazionali ed internazionali ma anche i tanti stranieri, italiani compresi, con le loro attività presenti sul territorio della Federazione Russa, da un giorno all’altro si sono accorti di non avere più alcuna certezza, neanche Federico ne ha più.

Da imprenditore turistico, che si occupa anche di trading ed insegnamento della lingua italiana, afferma che pensare di andar via potrebbe essere una opzione, ci si augura di no, ma da prendere in considerazione. “Si era scelto di vivere a Mosca per una scelta ben ponderata nel tempo, Mosca è una delle città più vivibili, green, bella, organizzata al mondo con standard qualitativi di vita molto molto alti e con piani di sviluppo sempre più futuristici”.

Il campobassano ritiene che “la guerra sia stata scatenata da un Putin off limits, spinto da una “lucida follia”, che ha ripercussioni gravissime a 360 gradi, come è facile già toccare con mano, sia sul piano delle conseguenze in primis di una guerra sul campo sia sul piano economico sociale nazionale interno alla Russia sia sul piano internazionale. In aggiunta non vanno tralasciate poi le varie forma di propaganda e fakenews che disorientano ancora di più la già sconvolta opinione pubblica. Se la ‘russofobia’ era marcata prima dell’azione bellica per vari fattori, con la guerra portata all’Ucraina questa si è accresciuta portando la Russia ad un maggiore isolamento”.

I risvolti interni sono giorno dopo giorno più lampanti. Tra sanzioni, ritorsioni, manifestazioni per la pace represse, paure che si materializzano: “Questa assurda guerra scatenata ad un paese, un popolo, per giunta considerato fratello per storia, usi, costumi e tradizioni, religione e forti affinità linguistiche, ha spiazzato un po’ tutti, dagli analisti internazionali e nazionali, al popolo russo che si è levato poi nella protesta sino ad elementi della stessa nomenclatura governativa”.

Ecco, è proprio questo il punto: “Nessuno credeva realmente che Putin potesse arrivare a scatenare un conflitto e di queste dimensioni, magari ci si aspettava potesse attuare un’azione di risoluzione della guerra civile in Donbass in versione di peace keeping li. – Ricordiamo che nel Donbass (Ucraina Orientale) dal 2014 vi è una guerra civile combattuta tra ucraini e ucraini di Russia (stragrande maggioranza) con massacri ai danni della popolazione civile nell’indifferenza generale della comunità internazionale -. Prima della decisione di invadere l’Ucraina, più in generale in politica estera, Putin aveva dimostrato di essere anche un buono stratega, di sapersi muovere sullo scacchiere geopolitico internazionale pur se tra molte difficoltà e problematiche. All’interno del Paese, pur non essendo sicuramente un modello di democrazia, ma un autocrate di fatto, un modello di “Democratura” termine più preciso, ha nel suo ventennio al potere riscosso molto consenso favorendo la nascita e lo sviluppo di una classe media rampante che non esisteva affatto prima. Possiamo chiamarla anche una vera e propria rivoluzione socio- economica”.

Proprio l’Occidente inteso come Ue e Stati Uniti ha le sue responsabilità: “Ci sono questioni da non sottovalutare e non risolte, quali la già citata questione sul Donbass, l’espansione della Nato sino sotto casa di Mosca. Ma seppur alla base della protesta delle ragioni russe, tali scottanti questioni sono lontane anni luce dal voler scatenare per reazione una guerra, ribadisco folle e da condannare come tutte le guerre, vedi quelle recenti in Iraq, Libia, i bombardamenti su Belgrado, Afghanistan per esportare la democrazia come spesso si è detto”.

Con la situazione sempre in progress, “difficile ma non impossibile una exit strategy “positiva” di Putin. Da non sottovalutare adesso anche i riflessi a lui marcatamente ostili interni, nazionali sia da parte di pezzi all’interno della sua nomenclatura che a livello di nazione, del popolo russo. Nel contempo occorre fare anche molta attenzione a non isolare troppo la Russia in quanto nazione che potrebbe compattarsi poi anche contro l’occidente”. fds