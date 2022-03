Faceva razzia di cosmetici nei supermercati, scoperta e denunciata

Una donna straniera, 30 anni, residente in Campania era solita fare tappa a Campobasso per rubare in diversi supermercati del capoluogo. Questa volta, però, è stata fermata e denunciata dalla polizia.

Arrivava in città sempre con la stessa macchina alla cui guida c’era un uomo che restava ad aspettarla mentre lei entrava nell’esercizio commerciale per rubare quanto più possibile.

La 30enne rubava perlopiù cosmetici, secondo una condotta ben collaudata, ma nei giorni scorsi il suo arrivo non è sfuggito all’attenzione di un addetto alla vigilanza che, riconoscendola come l’autrice di furti precedenti ha chiesto l’intervento del 113.

Le riprese video delle telecamere dei supermercati e gli accertamenti successivi della polizia hanno consentito di coglierla sul fatto e dalla banca dati è poi emerso che la donna aveva a suo carico diversi precedenti penali. E’ stata quindi denunciata per furto aggravato continuato.

Gli agenti della questura di via Tiberio hanno proceduto ad un’attenta analisi delle riprese video fornite dai responsabili dei negozi in fase di denuncia, riconoscendo la donna sia dalle caratteristiche fisiche che dagli abiti indossati. Grazie all’attività investigativa, è stata anche individuata l’auto e sono in corso le attività per identificare l’uomo che era alla guida.

Il questore Giancarlo Conticchio, nei confronti della donna, ha anche emesso il foglio di via obbligatoria e del divieto di ritorno a Campobasso.