Ex scuola di via Crispi demolita entro l’estate: 1,2 milioni per l’abbattimento

La scuola di via Crispi sarà presto demolita. Anzi, sarebbe meglio parlare di ex scuola visto che è chiusa ormai da ormai sei anni. Un istituto che ha visto migliaia e migliaia di piccoli studenti nelle aule dei quattro edifici. Lo ha stabilito in maniera definitiva una delibera comunale che stanzia un milione e 170mila euro per la demolizione e per tutte le spese ad essa connesse.

Il tutto avverrà nel giro di circa quattro mesi, come riferito dal Municipio: entro l’estate dunque i lavori di demolizione dovrebbero essere ultimati.

La scuola ‘Scarano’ venne chiusa con il lucchetto dall’allora sindaco Antonio Battista a seguito dello sciame sismico del gennaio 2016 e di alcune criticità confermate da una perizia sulla vulnerabilità sismica del plesso. L’amministrazione Gravina sta portando avanti anche il progetto della scuola innovativa nel solco della precedente Giunta comunale: il Ministero dell’Istruzione e l’Inail hanno lanciato un concorso di idee nel 2018, il cosiddetto ‘Scuole innovative’.

Sui primi tre progetti classificati in graduatoria e meritevoli di maggiore attenzione, il Comune di Campobasso ha acquisito i diritti d’autore: l’importo complessivo è di oltre 3 milioni per la ricostruzione. Un’area complessiva di 23mila metri quadrati sui quali oltre alle quattro palazzine (di cui due sul versante via IV Novembre) insiste anche la palestra. Un po’ come avvenuto per il Liceo Scientifico ‘Romita’ di via Scardocchia e come avverrà presto anche per la ex Montini, se ne va un pezzetto di città che è stato un punto di riferimento importante negli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. D’altronde, la sicurezza viene al primo posto.