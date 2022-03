Lucas Henz Oechsler torna a vestire la maglia della nazionale italiana under 19 e lo fa per andare a caccia dell’Europeo di categoria. Il giovane calcettista del Cln Cus Molise che sabato contro la Roma ha realizzato la dodicesima rete in campionato, aggiunge così un altro importante tassello alla sua stagione sportiva. Al primo anno in Italia Lucas ha dimostrato le sue qualità in un campionato difficile come quello di A2 e sta facendo lo stesso anche in azzurro alla corte del selezionatore tecnico Bellarte. La convocazione di Lucas in nazionale è motivo di vanto e orgoglio per tutto il Circolo La Nebbia Cus Molise che ha investito su di lui portandolo in Italia e lo sta facendo crescere.

Obiettivo continentale – Con l’obiettivo di accedere per la prima volta alla Final Eight dell’Europeo di categoria, la Nazionale italiana Under 19 si radunerà a Salsomaggiore Terme giovedì 10 marzo per poi partire alla volta della Turchia lunedì 14. Una volta atterrati ad Adana, gli Azzurrini si ritroveranno di fronte i padroni di casa, i Paesi Bassi e il Montenegro: si qualificano alla fase finale le prime classificate di ciascuno dei sette gironi del Main Round, con la Spagna campione in carica e ospitante (Final Eight a Jaén dal 3 al 10 settembre) che attende di conoscere le proprie avversarie. L’esordio degli azzurrini è previsto per mercoledì 16 marzo alle ore 11, quando affronteranno i padroni di casa della Turchia. Il giorno successivo, alle 14, la sfida ai Paesi Bassi, per poi chiudere sabato alle 14 contro il Montenegro.

L’elenco dei convocati

Portieri: Dennis Berthod (Aosta 511), Lorenzo Manservigi (Meta Catania), Samuele Glielmi (Feldi Eboli). Giocatori di movimento: Yamoul Fahd (L84), Simone De Felice (L84), Antonino Isgrò (Roma C5), Tommaso Ansaloni (Aposa Bologna), Nicolò Pieri (Aposa Bologna), Vincenzo Amirante (Napoli Futsal), Leonardo Scavino (Orange Futsal), Gabriel Pazetti (Sandro Abate), Massimo Mentasti (Lecco C5), Francesco Vitale (Sicurlube Regalbuto), Lucas Henz Oechsler (Cln Cus Molise)

Staff – Tecnico Federale: Massimiliano Bellarte; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Andrea Gattelli; MLO: Alessandra Colella; MLO: Alessandro Carrozzo; Fisioterapista: Claudio Princiotta Spano.