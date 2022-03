Estetica e nutrizione per pazienti oncologiche, ciclo di incontri della Lilt

Incontri di psico-oncologia, estetica oncologica e nutrizione oncologica: prenderà il via il prossimo 19 marzo e si concluderà il 4 giugno il progetto ‘Kintsugi’ rivolto alle pazienti con tumore. Il ciclo di incontri è stato organizzato dalla Lilt di Campobasso nell’ambito delle iniziative organizzate per festeggiare i cento anni dalla fondazione, come annunciato ieri in conferenza stampa.

“Abbiamo denominato questo percorso per le pazienti oncologiche Kintsugi, che mutua il suo nome dall’antica arte giapponese di riparare gli oggetti con della polvere d’oro, dando loro nuova vita e maggiore valore”, spiegano dalla Lilt. I dettagli saranno svelati il 19 marzo alle 15 in una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Ares (in contrada Pesco Farese n. 6A) a Ripalimosani. Sarà presente la presidente della Lilt Campobasso, la dottoressa Carmela Franchella, che presenterà le tappe dell’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Campobasso e le associazioni Ricomincio da Me, Inflazione Caotica e MusArte.

Al termine della conferenza stampa si darà avvio al progetto. Quello stesso giorno alle ore 16 inizierà il primo incontro di psico-oncologia, il secondo invece si svolgerà il prossimo 26 marzo sempre dalle 16 alle 18. Tre gli incontri di estetica oncologica 6 e 20 aprile e 4 maggio (dalle 16 alle 18) nel locale Zenzero Urban Spa di via XXIV Maggio a Campobasso. Infine 21 maggio il 28 maggio si svolgerà il laboratorio nutrizionale (dalle 16 alle 18) presso lo spazio Inflazione caotica. L’evento conclusivo il prossimo 4 giugno alle ore 16 con la narrazione dell’esperienza vissuta dalle partecipanti con video, foto e un’esposizione diretta. Contestualmente sarà inaugurata la mostra del materiale raccolto. I costi del progetto saranno coperti dagli incassi dell’evento in concerto per il Natale tenuto dall’Ensemble femminile Musarte al teatro Savoia il 22 dicembre 2021 ed è cofinanziato dalla Lilt di Campobasso. Per informazioni si può contattare la mail segreteria.lilt@legatumoricb.it oppure il numero 320 23 52 853.