Escursione domenicale: ciaspolata sulla neve alla scoperta del Matese

Per gli amanti della montagna e della neve l’associazione bojanese “Akurunniar Trek” ha organizzato per domenica prossima, 27 marzo, un’altra interessante e piacevole ciaspolata sul Matese.

Una montagna, quella del versante molisano, che in questo periodo con la neve offre dei paesaggi stupendi e suggestivi.

Il programma dell’escursione, il cui grado di difficoltà è medio Eai (escursione in ambiente innevato), è il seguente: alle 8.30 ritrovo in piazza Roma a Bojano; alle 9.00 arrivo al punto di partenza della ciaspolata; preparazione partecipanti, piccolo briefing iniziale ed inizio del trekking.

La fine della ciaspolata è prevista alle 16.00 e quindi il rientro. Il pranzo al sacco è a cura dei partecipanti. La durata dell’escursione che si svilupperà su un percorso di circa 6,5 chilometri, è di quasi 4 ore e 30 minuti di cammino, con un dislivello di circa 200 metri.

La quota massima raggiunta è di 1440 metri s.l.m. lungo un panoramico sentiero Cai n.100DM/carrareccia. Essendo un ambiente montano è consigliabile munirsi di un idoneo abbigliamento e attrezzatura con: scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo caldo-traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, cappello, guanti, scalda-collo, bottiglietta d’acqua, ghette e ciaspole (per chi ne è in possesso). C’è la possibilità di noleggiare le ciaspole per coloro che ne sono sprovvisti.

Lo spostamento avverrà con mezzi propri. Per partecipare alla ciaspolata è necessaria la prenotazione entro e non oltre la mattina di venerdì, 25 marzo, precedente l’escursione. L’associazione si avvale di guide esperte Gae. Per info e prenotazioni: Guida Ambientale Escursionistica e Fluviale (Erennio) 329.7916558, oppure tramite e-mail (info.aktrek@gmail.com).