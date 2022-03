È rivolta ad un’ampia fascia di popolazione la campagna di prevenzione contro l’epatite C, patologia del fegato causata dal virus HCV: tutti i molisani, che hanno un’età compresa tra i 59 e i 33 anni, potranno sottoporsi gratuitamente agli esami organizzati dall’Asrem a Campobasso, Termoli e Isernia. ‘Al fegato Ci devi pensare’: questo il nome scelto per lo screening che prenderà il via sabato 2 aprile e si svolgerà tutti i sabati fino al 31 dicembre.

“L’epatite C, una delle principali cause di malattie al fegato, è subdola: non si manifesta con sintomi e l’unico modo per individuarla sono gli screening precoci”, spiegano dall’Azienda sanitaria regionale. “Un esame gratuito può salvare la vita delle persone”. Potranno farlo “tutti i molisani, uomini e donne, nati tra il 1 gennaio del 1969 e il 31 dicembre 1989”.

Quando compaiono infatti i sintomi del virus epatite C spesso si manifestano anche complicanze più gravi come cirrosi epatica e cancro. “Queste complicanze possono essere prevenute”, spiegano ancora dall’Asrem. “Oggi, infatti, è possibile accedere a cure efficaci che eliminano il virus dall’organismo ed evitano i danni epatici. La terapia è tanto più efficace se effettuata precocemente: prima si accerta la presenza o meno del virus e prima ci si può curare efficacemente, evitando l’evoluzione e l’insorgenza di complicanze. Per questo individuare i soggetti portatori del virus è fondamentale: salva la vita”.

Per aderire agli esami gratuiti del fegato non serve l’impegnativa del medico, ma basta prenotare ai numeri di telefono attivati da Asrem: il numero 800639595 se si chiama dal fisso e 0875-752626 chiamando dal cellulare. I prelievi per il test verranno effettuati nel poliambulatorio di via Ugo Petrella a Campobasso, al distretto di via del Molinello a Termoli e nell’area ambulatori del Veneziale di Isernia.

Ulteriori informazioni sull’argomento e sulle modalità di adesione alla campagna di screening HCV sono disponibili sul sito aziendale www.asrem.molise.it

“La prevenzione sanitaria è al centro degli obiettivi di Asrem – ha spiegato il direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano -. Prevenire consente di salvare delle vite, di curare meglio e in maniera più efficace, di contenere i costi di patologie ancora più gravi. Con lo screening investiamo su un futuro migliore e più in salute per tutti i molisani. Spero che in tanti decidano di sottoporsi a questo screening, si tratta di un semplice gesto ma di grandissima importanza per la vita di tutti”.