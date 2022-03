Emodinamica, autorizzati 15 nuovi cardiologi per gli ospedali. “Ora c’è la soluzione per il reparto a singhiozzo”

Il commissario ad acta alla sanità e governatore del Molise Donato Toma ha autorizzato l’assunzione dei primi 15 cardiologi per gli ospedali del Molise. Inizialmente erano 10, poi l’elenco è stato esteso. La Asrem ha in mano una graduatoria con 21 persone e tuttavia non è chiaro quanti medici effettivamente accetteranno l’incarico. Sicuramente si tratterà di una fetta importante di professionalità da impiegare negli ospedali di Termoli e Isernia, dove i cardiologi mancano. Tre dei 21 in elenco hanno la specializzazione, gli altri sono specializzandi e termineranno il corso a novembre.

“L’auspicio è che molti degli specializzandi che saranno assunti, nel proseguire il corso di specializzazione, scelgano l’emodinamica come branca operativa potendo così far fronte quanto prima alla carenza di emodinamisti nei nostri ospedali” dice il comitato San Timoteo rappresentato da Nicola Felice, che chiede al commissario Toma, il quale ultimamente ha rilasciato dichiarazioni incoraggianti per la sopravvivenza dei reparti delle unità operative dell’ospedale di Termoli, di disporre in tempi rapidi l’assunzione di tutti i medici compresi nella graduatoria approvata con delibera del direttore generale Oreste Florenzano.

Per il momento, almeno sulla carta, la soluzione per Emodinamica a Termoli, che funziona in maniera discontinua da oltre 6 mesi, c’è.

“Riteniamo non solo opportuno ma indispensabile che la direzione generale assegni al San Timoteo almeno 8 dirigenti medici, preferibilmente i tre specialisti presenti in graduatoria, e a completamento un numero congruo di specializzandi” spiega Nicola Felice. Questo perché, con 3 specialisti in servizio, si potrà garantire il funzionamento no-stop di un reparto strategico e giustamente definito salvavita quale quello di emodinamica, particolarmente importante in caso di pazienti colpiti da patologie tempo dipendenti come infarti e ictus.

Da 6 mesi la carenza di personale medico all’ospedale di Termoli sta determinando un funzionamento a singhiozzo di Emodinamica malgrado la viva raccomandazione del Consiglio di Stato alla Asrem di porre rimedio a questa emergenza.

Il problema non è ancora stato risolto nei fatti, ma “ora è possibile mettere fine alla diaspora tra amministratori comitati e cittadini del basso Molise con la struttura commissariale e con la Asrem, che dovrebbe recepire le raccomandazioni fatte dal Consiglio di Stato e attuare in tempi brevi idonei misure organizzative e operative finalizzate a fronteggiare, secondo criteri di efficacia e tempestività, il verificarsi di episodi potenzialmente letali in conseguenza della chiusura dei reparti di emodinamica”.

Porre fine ai contrasti e lavorare insieme e con uno spirito di collaborazione per attuare le soluzioni alle criticità del servizio sanitario regionale: l’obiettivo dovrebbe essere questo. Ma è evidente che la direzione generale debba concretizzare la soluzione su carta nei fatti, rendendola realtà. “In ballo – precisa il Comitato San Timoteo – c’è la definizione del nuovo Pos 2022-2024, la richiesta al governo di Mario Draghi di emanare per il Molise un decreto del Consiglio dei Ministri simile a quello già emanato per la Calabria. C’è poi la revisione del famigerato decreto Balduzzi ed è indispensabile il supporto di tutta la classe dirigente politica regionale, senza distinzione di colore, ruolo e appartenenza di partito”.

Nel frattempo per Emodinamica, che rappresenta la maggiore criticità dell’ospedale San Timoteo, una soluzione all’orizzonte si prospetta dopo tanto tempo.