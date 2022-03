Bisogna garantire il coordinamento di tutte le istituzioni per aiutare la popolazione in fuga dell’Ucraina. Per tanto, a fronte anche della nuova riunione che si è tenuta ieri a Campobasso in Prefettura e che nei prossimi giorni si terrà anche presso l’Ufficio territoriale di Isernia, il presidente della regione ha istituito il Comitato operativo regionale.

Con un decreto a sua firma ha individuato le figure che lo compongono e quindi il prefetto (o un suo delegato) delle province di Campobasso e di Isernia; il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli; il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Paola Sabatini.

Il comitato sarà convocato dal Presidente della Regione ogni volta che sarà necessario e ciascuno dei componenti – in relazione alle proprie competenze – che ravvisi la necessità di riunirsi dovrà comunicarlo tempestivamente al governatore.