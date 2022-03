Emergenza Ucraina, si è insediato il comitato della Regione

Riunione in videoconferenza del Comitato Operativo regionale per l’emergenza Ucraina, che si è insediato questa sera su convocazione del governatore Donato Toma.

Oltre al presidente della regione da cui il comitato è fra l’alto presieduto, ne fanno parte il dirigente del Servizio di Protezione civile, i direttori del secondo e del quarto Dipartimento della Regione Molise, il direttore generale per la Salute, il direttore dell’Arpa, i prefetti di Campobasso e Isernia, il presidente dell’Anci Molise, il direttore generale dell’Asrem, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per il Molise.

Si è trattato di un primo confronto interistituzionale funzionale al coordinamento delle azioni messe in campo per far fronte all’emergenza della popolazione in fuga dalla guerra. Molti cittadini ucraini infatti sono già arrivati in Molise – come nel resto d’Italia – e passo dopo passo si sta facendo tutto quanto possibile per dare loro ciò di cui hanno necessità provando a restituire a mamme e figli (gli uomini sono rimasti nella loro terra) una vita quanto più normale possibile.