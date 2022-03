Potrebbe essere lo stadio Le Piane di Isernia la location che il prossimo 21 luglio accoglierà la tappa molisana del ‘Back to the Future Live Tour’, il nuovo tour di Elisa, cantante raffinata e al tempo stesso attenta alle tematiche ambientali. Ieri – 30 marzo – l’annuncio dell’artista triestina che si è classificata seconda al Festival di Sanremo con il brano ‘E forse sei tu’.

“Back to the Future Live Tour avrà l’ambiente al centro e sarà un’avventura che attraverserà tutta l’Italia, in ogni singola regione”, ha scritto su Facebook Elisa, nominata primo ‘alleato’ della campagna dell’Onu sullo sviluppo sostenibile. “Sono orgogliosa di essere accompagnata in questo progetto da un’istituzione così importante come l’Onu (UN SDG Action Campaign) che mi ha nominata la sua prima “Alleata” nella sostenibilità per la campagna Flip The Script! Ribaltiamo il copione! Con me ci sarà anche il grande gruppo di Music Innovation Hub che mi aiuterà a concretizzare gli importanti obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti”.

Sono in totale venti le regioni italiane toccate dal tour, trenta i concerti che prenderanno il via a fine maggio dall’Arena di Verona. Elisa il 21 luglio sarà in Molise: nelle scorse ore sono stati avviati i contatti con la Regione Molise e in particolare con l’Assessorato alla Cultura guidato da Vincenzo Cotugno per scegliere il luogo più adatto ad ospitare non il solo concerto, ma un vero e proprio evento. “Il mio obiettivo – le parole dell’artista – è essere il motore di accensione di un cambiamento, per mettere pressione anche alla politica che deve creare le infrastrutture. In Europa ci sono luoghi per i concerti alimentati da pannelli solari, ad esempio. In Italia no”.

Il concerto di Elisa ha già suscitato l’entusiasmo tra i fan molisani che non vedono l’ora di aggiudicarsi il biglietto per ascoltare dal vivo la loro artista preferita. Sarà un’importante occasione per la città di Isernia che di recente ha ospitato il concerto di Claudio Baglioni.

Fra l’altro la tappa molisana di ‘Back to the future’ fa seguito agli annunci di altri due appuntamenti musicali di rilievo: il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro Savoia di Campobasso e quello della popolare Cristina d’Avena a Montenero di Bisaccia.

(foto Facebook)