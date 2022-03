È il 12 giugno la data scelta per l’Election Day che metterà insieme le elezioni comunali e i referendum sulla giustizia. La data è stata stabilita quest’oggi dal Consiglio dei Ministri che ha indicato il 26 giugno per i ballottaggi, eventualità che non riguarda però il Molise.

Sono infatti 18 e tutti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i comuni molisani chiamati al rinnovo dei rispettivi Consigli comunali a turno unico. Di questi, 15 paesi si trovano in provincia di Campobasso: Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Guardialfiera, Jelsi, Limosano, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Petacciato, San Felice del Molise, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia si voterà invece a Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant’Elena Sannita. Insieme con le elezioni amministrative si voterà anche per i cinque quesiti referendari ammessi sulla giustizia e che riguardano la legge Severino, la separazione delle funzioni dei magistrati o separazione delle carriere, la limitazione della custodia cautelare, i consigli giudiziari e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati al Consiglio Superiore della Magistratura.