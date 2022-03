Ora la salvezza è più vicina. Il Campobasso non fallisce la ‘missione Messina’ e nella dodicesima giornata del girone di ritorno porta a casa un successo – il terzo al Selvapiana – che vale oro.

Ma i primi sei minuti sono al cardiopalma per i locali: il Messina è pericoloso prima con Statella (4′). Poi al 6′ Adorante potrebbe approfittare di un erroraccio di Persia che perde palla. L’attaccante ospite penetra in area ma Raccichini respinge. Sulla palla si avventa Konatè, anche in questo caso grande intervento del numero uno di casa costretto agli straordinari. Mentre si avvertono i primi mugugni dagli spalti, al 9′ esplode la gioia dei tifosi del Selvapiana: contropiede dei rossoblù, Rossetti vede Liguori e lo serve al millimetro. L’attaccante 23enne calcia una ‘sassata’ che gonfia la rete siciliana. Campobasso in vantaggio, grande esultanza per il giovane talento dei Lupi, l’eroe del successo a Bari contro la capolista.

Il Messina reagisce, ma in attacco non riesce ad essere incisivo. La squadra di mister Cudini, che oggi non siede in panchina per squalifica, non arretra. Anzi, preme sull’acceleratore e confeziona tre ottime opportunità per raddoppiare. Finisce fuori per pochissimo il diagonale di Pace ispirato da Rossetti (23′). Invece Tenkorang, servito da Bontà, non riesce a pungere, troppo centrale la sua conclusione (42′). L’ultima chance è di Liguori due minuti prima della pausa, miracolo di Lewandowski che evita la seconda rete locale. Gara intensa e dai ritmi alti, troppo importante la posta in palio. Peccato per i rossoblù che avrebbero potuto mettere al sicuro il risultato.

La ripresa inizia come era finita la prima parte del match, ossia con i Lupi in attacco: tiro insidioso di Persia, il portiere avversario interviene in due tempi. Ma poi il Messina conquista campo. Brividi per i rossoblù al 58′, la conclusione di Russo lambisce il palo. Siciliani molto pericolosi con Fofana e Catania tra il 61′ e il 63′. Si accende la spia rossa sul motore rossoblù. Sempre Fofana non insacca per un soffio al 58′. Il Lupo soffre, poi morde per la seconda volta: Liguori se ne va tutto solo, poi conclude e la palla si infila in fondo al sacco complice anche un intervento impreciso del portiere ospite Lewandowski. E’ il 2-0.

E’ una doccia freddissima per i giallorossi che prima del recupero confezionano una sola limpida palla gol con Celic (81′) ma l’arbitro ravvede un fallo in area. Il match finisce con il successo del Campobasso che si porta a quattro punti dalla zona playout (con una partita e mezza da recuperare) e festeggia la nona vittoria stagionale.

guarda tutte le foto 8



Lega Pro, le foto della partita tra Campobasso e Messina

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani (79’ Sbardella), Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia (88’ Nacci), Bontà; Candellori; Liguori (79’ Vanzan), Rossetti (88’ Bolsius).

ALL.: Cudini

MESSINA: Lewandowski; Trasciani, Celic, Carillo, Fazzi; Fofana (70’ Marginean), Damian (81’ Rizzo), Konate (46’ Piovaccari); Statella (58’ Russo), Balde (58’ Catania), Adorante.

ALL.: Raciti

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

Assistenti: Votta di Moliterno e Cataneo di Foggia. Quarto ufficiale Totaro di Lecce.

MARCATORI: 9’ e 73’ Liguori (C).

Note: ammoniti Bontà, Persia, Magri in panchina (C), Adorante (M). Presenti circa duemila spettatori di cui una cinquantina da Messina.