Girano in paese bussando direttamente alle porte. “Siamo una società di vigilanza privata, offriamo un servizio di controllo del territorio” è quanto affermano davanti ai cittadini, in molti casi spaesati da questa novità. Sta succedendo da qualche giorno a Petacciato, paese che di recente ha visto un forte aumento di furti sia nelle abitazioni che nelle aziende. Ma non è l’unico caso in Molise, dove addirittura ci sono stati paesi in cui sono stati i cittadini stessi a chiedere l’intervento della vigilanza armata.

Ma non dovrebbero farlo le forze dell’ordine? “Non ce la fanno, le caserme chiudono alle due del pomeriggio” è la risposta che gli stessi dipendenti della società privata offrono a quei cittadini che domandano il perché di questo servizio.

Proprio perché si tratta di territori di relativa tranquillità in una regione senza un alto tasso di criminalità, tanti cittadini hanno ammesso di non fidarsi molto di questa modalità porta a porta. Su Facebook diversi petacciatesi si sono espressi per chiedere chiarimenti e suggerimenti, qualcuno ipotizzando una possibile truffa, altri per spiegare che la società avrebbe le autorizzazioni in regola per fare questa proposta ai potenziali clienti. In effetti la società privata in questione svolge un servizio regolarmente previsto e le richieste sono in forte crescita. Campobasso risulta inoltre una delle sedi di un’azienda presente su tutto il territorio nazionale e in forte espansione.

La società chiede di versare una somma, pari a un euro al giorno, per essere inseriti in una sorta di lista di quelle abitazioni da tenere d’occhio durante le ronde per evitare che si verifichino dei furti. In sostanza lo Stato sembra aver delegato i privati a svolgere una delle sue funzioni principali, quella di garantire la sicurezza sul territorio.

Bisogna precisare che pur essendo armati, i dipendenti di società di questo tipo non hanno certo la possibilità di intervenire per fermare dei malintenzionati, bensì possono dare l’allarme e avvisare le forze dell’ordine, che restano le autorità competenti.

Negli scorsi mesi in Molise i residenti di Rocchetta a Volturno e quelli del quartiere di Coste di Oratino, periferia di Campobasso, hanno fatto una colletta per poter usufruire del servizio e sentirsi quindi più sicuri contro i ladri.