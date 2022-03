“Donne e scienza: uguaglianza di genere ed empowerment femminile”. È il titolo dell’incontro promosso dalla sezione Fidapa di Temoli, presieduta da Esmeralda Pettine, che si svolgerà il giorno 29 marzo alle ore 17 presso il cinema Sant’Antonio.

L’argomento riguarda il tema nazionale del biennio 2021-23 “Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”.

Ai saluti della presidente della sezione, del sindaco della città Francesco Roberti e della presidente del Distretto Sud Est Maria Nuccio, seguirà il dialogo delle relatrici: la vicepresidente di sezione Matilde Tartaglia e la scrittrice Simonetta Tassinari. I lavori saranno chiusi dall’intervento della segretaria nazionale Anna Maria Elvira Musacchio.

“Il convegno verte sul tema, molto spesso dimenticato, della partecipazione delle donne al mondo scientifico. È tempo di invertire la narrazione, fin troppo consolidata, che allontana donne e ragazze dai settori legati alle scienze e incoraggiarle nello studio delle discipline STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering e Mathematics) che sono alla base delle professioni del futuro. A pesare sulle loro scelte pregiudizi e stereotipi di ogni genere che influenzano le aspirazioni lavorative delle ragazze e si ripercuotono sulle scelte future.

Il ruolo della scuola è fondamentale per orientare nella selezione e promuovere una formazione che sia in grado di garantire a ciascun individuo il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. Per costruire un processo di empowerment femminile è necessario favorire nelle donne consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie capacità”. Tanto scrive la professoressa Tartaglia che nel suo ruolo all’interno del Comitato di direzione del sodalizio, e che ha inteso, con lo stesso, porre all’attenzione della discussione l’argomento citato anche in considerazione della recente giornata internazionale delle donne nelle STEM proclamata dall’Unesco ogni 11 febbraio, proprio per combattere il pregiudizio per il quale il mondo femminile è meno portato per le materie scientifiche.