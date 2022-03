Donazioni per l’Ucraina: l’elenco dettagliato dei prodotti che servono

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ associazione ANC sottosezione di San Martino in Pensilis e i cittadini Ucraini residenti a San Martino, promuove una raccolta beni di prima necessità per aiutare la popolazione ucraina.

Di seguito l’elenco dei beni che possono essere consegnati presso il centro di raccolta in Via Croce, 34 (vecchio Comune) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 oppure si possono lasciare direttamente presso i punti vendita negli appositi carrelli.

Generi utili

ALIMENTARI (a lunga conservazione):

– preparazioni veloci

– zucchero

– biscotti e bevande energetiche

– thè, tisane, orzo e caffè istantaneo

– cioccolato

– le pappe per bambini piccoli + latte in polvere per neonati

– barattoli in conserve

– pasta, Riso, Polenta

– croccantini per i cani e i gatti

– piatti bicchieri posate monouso

– sardine e tonno in scatola

– latte a lunga conservazione

– frutta secca

MEDICINE

– le garze per le ferite

– bendaggi israeliani

– bendaggi occlusivi

– aghi da decompressione

– lacci emostatici CAT- tourniquet

– cannule nasofaringee

– bende elastiche

– bende (sterili, non sterili)

– pezze laparotomiche (sterili)

– cerotti (diverse misure)

– siringhe (2,5,20 cc)

– deflusori per flebo

– cateteri vescicali

– forbici

– coperte termiche

– tutori ortopedici

– piccolo kit chirurgico(i forbici, porta aghi, aghi chirurgici o anatomiche, bisturi sterili monouso)

– guanti non sterili

– disinfettante per la cute

– perossido di idrogeno

– emostatici (celox, tabotamp, spongostan)

– soluzione fisiologica 0,9% ( meglio nei flaconi di plastica)

– analgesici (oppiacei, tramadolo, nelle penne-siringhe)

– desametasone

– adrenalina

– atropina

– antibiotico(cefriaxone)

– pantenolo

– paracetamolo

– ibuprofene

– antinfiammatori

– antibiotici

– farmaci analgesici

– farmaci sedativi

– farmaci emostatici

– insulina

– metformina

– cerotto adesivo

ALTRO

– Igienizzante

– Guanti monouso

– Torce

– Pile

PRODOTTI DI IGIENE

– Sapone

– Shampoo

– Salviette umide

– Dentifricio spazzolini da denti

– Pannolini, asciugamani, assorbenti.