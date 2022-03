Creare un ipotetico ponte con l’Ucraina per destinare i generi di prima necessità che saranno reperiti tramite la campagna di solidarietà lanciata dal Comune di Termoli. Nella sala consiliare si è tenuto un secondo incontro con le associazioni di Protezione Civile che stanno reperendo vestiti, generi alimentari e materiale medico.

Una raccolta senza confini che vede coinvolti tutti ma, come ribadito, sarà importante il coordinamento tra tutte le forze in causa e il successivo invio di beni e generi alimentari. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Protezione Civile Michele Barile e don Enzo Ronzitti della parrocchia di San Pietro e Paolo. Fondamentale sarà proprio il ruolo di don Enzo Ronzitti che da vent’anni ha avviato un gemellaggio tra la Città di Termoli e la Città di Chorzow in Polonia. Chorzow a sua volta è gemellata con la città di Ternopol in Ucraina.

Proprio in questa ultima città si è deciso di far arrivare tutti i beni che saranno raccolti inviandoli a Chorzow che, a sua volta, provvederà a destinarli alla popolazione colpita dalla guerra. Come ribadito, è necessaria la collaborazione di tutti per la raccolta, ma è anche essenziale reperire tutto ciò che è utile sottolineando che non è magari essenziale donare cose dismesse e che non si utilizzano più.

Tutti i beni possono essere portati alle associazioni che stanno collaborando con l’amministrazione comunale.

Le ricordiamo per tutti coloro che volessero dare il proprio contributo: Misericordia, Cives, Arca, Aisa Campomarino, Sae 112, Valtrigno Molise e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Sarà poi cura delle associazioni raccogliere quanto ricevuto e trasferirlo alla Misericordia che al momento funge da base logistica.

Don Enzo Ronzitti ha anche spiegato come a breve dovrebbe essere a disposizione un altro magazzino che è nelle disponibilità della parrocchia di San Pietro e Paolo.

Per quanto riguarda l’accoglienza, il sindaco Francesco Roberti ha spiegato come al momento le amministrazioni comunali siano in attesa di recepire le linee guida che, tramite il Ministero dell’Interno, saranno divulgate dalle Prefetture.

Al momento a Termoli, grazie all’interessamento della Diocesi di Termoli e Larino tramite la Caritas e la Misericordia, sono a disposizione cinquanta posti letto. Si cercherà adesso di capire quali sono le aziende di trasporti che si renderanno disponibili per questa “missione” senza frontiere, una gara di solidarietà di intenti che potrà essere finalizzata solamente attraverso una unità di intenti che metta tutti dalla stessa parte al solo fine di contribuire al sostentamento della popolazione ucraina colpita dalla guerra.