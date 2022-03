Difesa Grande, torna l’appuntamento col Dantedì. Tanti gli ospiti

Torna il consueto Dantedì, appuntamento ormai fisso all’Istituto Comprensivo Difesa Grande di Termoli per omaggiare il sommo poeta italico.

Domani, 24 marzo, per ‘Aspettando il Dantedì saranno ospiti nella scuola di Difesa Grande: il poeta termolese Sebastiano Di Pardo, che reciterà “Ai serva Italia” in un testo riadattato da lui stesso in chiave contemporanea e in dialetto; e Michele D’Aloisio, artista, grafico e illustratore che presenterà il libro “Colori e paesaggi danteschi” scritto da Francesca Favaro, edito da Poliniani ed illustrato da lui.

A seguire l’artista terrà una lezione laboratoriale-esperienziale su come illustrare una storia.

Coinvolte nell’evento scolastico le classi seconde di Difesa Grande, con le professoresse Stefania Cercia e Diomira Anzovino (di italiano) e Carla Di Pardo (di arte). Saranno presenti all’evento Annibale Ciarniello, Presidente del Consiglio comunale, Silvana Ciciola, Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, e Michele Barile, Assessore alla Cultura.

Il 25 marzo, a partire dalle ore 11, si terrà il vero e proprio Dantedì. Nella parrocchia Santi Pietro e Paolo, grazie alla disponibilità di Padre Enzo Ronzitti, sarà ospite dell’incontro la professoressa, giornalista e scrittrice Fernanda Pugliese che, insieme al musicista e cantautore termolese Nicola Palladino, presenterà il suo ultimo libro ovvero “Canzon vattene dritto a quella donna” da le Rime di Dante Alighieri. A seguire Palladino canterà la Preghiera alla Vergine di Dante.

Verranno coinvolte le classi seconde e la terza A, sempre guidate dalle professoresse

Stefania Cercia e Diomira Anzovino e Carla Di Pardo.

La copertina del libro dell’autrice Pugliese è stata realizzata dagli alunni della classe terza A nel laboratorio esperienziale di arte, seguiti dalla professoressa Carla Di Pardo, realizzando il testo Caviardage-Cercare la Poesia nascosta. I testi sono frutto della ricerca svolta in collaborazione con la professoressa Anzovino.