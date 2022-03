Non è solo la magistratura a volerci vedere chiaro su quanto sta accadendo a Pantano della Zittola, il ‘paradiso’ dell’Alto Molise in cui pascolano i cavalli di razza ‘pentra’ tutelati dalla legge. Un altro allevatore è stato ascoltato dalla Procura che sta indagando: è uno dei due che ha segnalato presunti abusi e irregolarità sull’impiego dei soldi pubblici (500 euro a capo) assegnati per gli equini.

C’è poi un secondo filone di questa vicenda: quello relativo al presunto inquinamento ambientale su cui ha deciso di fare luce il Ministero della Transizione ecologica probabilmente anche alla luce dell’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole M5S Antonio Federico. Lo scorso 9 marzo, con una nota firmata dal direttore generale Giuseppe Lo Presti, il Dicastero ha scritto alla Regione Molise, all’Arpa Molise (l’agenzia regionale per la protezione ambientale), al Comune di Montenero Val Cocchiara. Nel territorio del piccolo comune altomolisano ricade Pantano della Zittola, ossia il ‘paradiso’ in cui i cavalli pascolano allo stato brado in un territorio selvaggio che ricorda le distese sterminate della Mongolia.

Infine, nell’elenco dei destinatari c’è anche l’Ispra, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il Ministero è intervenuto dopo le denunce presentate da due allevatori che allo stesso hanno segnalato “criticità ambientali dell’area Pantano della Zittola” derivanti “principalmente da una non corretta pratica del pascolo”. Al Dicastero hanno chiesto di “scongiurare conseguenze ancora più gravi“. Da qui si è messa in moto l’attività del Ministero volta a tutelare una delle torbiere più estese d’Italia, nonchè luogo in cui si fermano gli uccelli migratori come gru e cicogne. A Regione Molise, Comune di Montenero Val Cocchiara e ai due enti ambientali sono stati chiesti “aggiornamenti sulle attività e verifiche in corso e gli eventuali esiti” per “valutare eventuali propri adempimenti ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006″, ossia il Codice sulle norme in materia ambientale.

La lettera del Ministero è stata inoltrata pochi giorni dopo l’esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia. Ai magistrati due allevatori hanno richiesto di accertare “il mancato funzionamento del depuratore e il danno ambientale causato al territorio”.

Non sono stati gli unici ad accendere i riflettori sul rischio di inquinamento ambientale nell’area di Pantano della Zittola. In un’intervista esclusiva a Primonumero anche il colonnello Luciano Sammarone, attuale direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (area contigua a Pantano della Zittola, ndr) ed ex comandante provinciale del Corpo forestale dello stato di Isernia aveva messo in luce il rischio di un disastro ambientale. Dallo sfruttamento a ciclo continuo del pascolo ai casi di abbandono di carcasse di vacche e cavalli: sono alcuni degli episodi raccontati dal colonnello Sammarone. Lo stesso Parco nazionale rischia di subìre direttamente le conseguenze di quanto sta avvenendo a Pantano della Zittola: episodi di avvelenamento hanno riguardato i lupi, specie protetta che nel Parco vive. Ma si rischia che ad ingerire i bocconi avvelenati lasciati nel ‘paradiso’ dei cavalli siano anche gli orsi, specie protetta e a rischio estinzione.