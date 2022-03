Dalle invasioni di campo all’aiuto vero, concreto, alla popolazione oppressa dall’invasione russa. Mario Ferri, al secolo ‘il falco’, originario di Monteroduni, è in Ucraina per salvare dalla follia di Putin donne e bambini. Ha raggiunto il Paese con la sua auto e ha già portato in salvo alcune mamme con bambini al seguito.

Una storia che merita di essere raccontata. Lui l’ha resa pubblica postando su facebook immagini e racconti. Il 6 marzo, all’altezza del confine tra Polonia e Ucraina, ha fatto salire a bordo una madre con i tre figli, ed è lui stesso a raccontarlo: “Sono rientrati in Ucraina per andare dal nonno che è malato, una mamma (Zelina) e tre figli (Camilla, Katrina e Mateo) – spiega – Li ho incrociati mentre passavo il confine ed erano a piedi, super infreddoliti, ovviamente li ho fatti salire, ho messo l’aria calda, un po’ di musica (i bambini cantavano la canzone dei Måneskin) e nel tragitto fino a Leopoli abbiamo mangiato insieme qualche Kinder Cereali”.

Immagini dal fronte che mettono i brividi, come conferma Mario: “Quello che sto vedendo è dieci volte peggio di quello che immaginavo e che si vede in tv. Alla frontiera ho visto code di quindici chilometri di auto che vanno in Polonia. Nel tragitto ho visto tante auto abbandonate per strada di gente che ha finito la benzina e ha continuato a piedi a 0 gradi. La cosa brutta è che sono donne, bambini e anziani perché gli uomini non possono abbandonare il Paese. Un vero inferno per queste povere persone”.

E il 7 marzo, direttamente a Leopoli, ha portato con sé sempre verso la Polonia una mamma con il suo piccolo. “Missione compiuta. Anastasia e David sono salvi. Sono state 16 ore di viaggio ininterrotto senza dormire da Lviv fino a Varsavia. Anastasia mi ha raccontato i suoi sogni, l’amore per suo marito Sergei che chiama ‘Big Gentleman’, i loro progetti. Mi ha raccontato come è stato il bombardamento di Kharkiv e come sono fuggiti”.

Il ‘falco’, molisano da parte di madre per le origini monterodunesi, racconta del “piccolo David chiamato dalla mamma ‘Little Gentleman’. Se devo dire la verità, ho fatto tutto per lui, questo cucciolo non potevo lasciarlo solo alla frontiera, al freddo con -1 grado, sembrava che capisse che gli volevo bene e lo volevo portare in salvo. Non ha mai pianto e voleva sempre giocare con me anche se lo conoscevo da qualche ora”.

Mario Ferri dopo aver oltrepassato di nuovo il confine per portare le persone sane e salve a Varsavia ha fatto ritorno a Leopoli per “andare a prendere una nonna e tre ragazze che mi stanno aspettando al confine”. E confessa: “Non avrei mai immaginato di fare queste cose ma il senso di responsabilità e tenerezza verso queste persone è davvero troppo”. Dalle invasioni sui campi dei Mondiali, della Champions, della serie A, al fronte: una storia che ha quasi dell’incredibile.

Foto dal profilo facebook di Mario Ferri Falco