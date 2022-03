Dai sacchi neri ai vecchi pc: mini discariche nelle periferie di Termoli

Ancora abbandoni di rifiuti nelle periferie di Termoli dove purtroppo proliferano le mini discariche. Rifiuti di ogni genere sono stati segnalati da un lettore di Primonumero sotto il ponte del viale di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande.

Un paraurti completo di un’auto, un secchio di plastica, pezzi di ferro, sacchi neri di rifiuti sul primo tratto di via delle Magnolie non lontano dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Il luogo della discarica si trova a un centinaio di m dalle abitazioni di via dei Frassini.

Un’altra area colma di immondizia invece è segnalata lungo la strada che conduce al depuratore del nucleo industriale di Termoli dove sono stati abbandonati fra la vegetazione incolta un frigorifero e un monitor di computer.

Sempre alla zona industriale termolese bidoni di plastica galleggiano insieme a sacchetti di rifiuti su un canale nell’area alle spalle dell’ ex centro commerciale Sannicola.