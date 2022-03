Il 1° marzo 2012 l’Italia tutta diceva addio a Lucio Dalla. Oggi, a distanza di 10 anni, Termoli vuole celebrare il geniale cantautore e compositore con un video girato alle Isole Diomedee, tanto care all’artista bolognese.

L’idea è dell’Archeoclub termolese e del suo presidente Oscar De Lena, che oggi ripropone sui social un video, realizzato più di 3 anni fa, una sorta di visita guidata nelle Isole di San Nicola, San Domino e Capraia. Con il sottofondo di alcuni dei brani più noti di Lucio Dalla come Canzone, Come è profondo il mare, La casa in riva al mare e Ma come fanno i marinari (con Francesco De Gregori).

“A 10 anni dalla morte di Lucio Dalla (4 marzo 1943 – 1 marzo 2012) lo vogliamo ricordare con questo filmino dedicato alle Isole Tremiti dove nacquero alcune delle sue più belle canzoni che fanno da colonna sonora. Buona visione, Oscar”.

Un video che racconta con immagini, anche d’epoca, le bellezze architettoniche, archeologiche e naturalmente naturalistiche delle Isole tanto amate da Lucio Dalla, che soleva passarci le vacanze nella sua villa di Cala Matano. “Quella è casa mia”, cantava l’autore di brani immortali come Futura o Se io fossi un angelo, oggi più che mai – in tempo di guerra – attuale.

Grazie a Oscar De Lena e all’Archeoclub, interpreti per tutti del saluto commosso al grande, indimenticato e indimenticabile, artista. Dal Molise, dalle Tremiti e non solo. (rm)