Nella giornata di ieri 16 marzo l’Istituto Comprensivo “Ricciardi” di Palata ha organizzato una Marcia per la Pace con partenza dal plesso di Montefalcone nel Sannio e arrivo al Parco della Domenica sito a Canneto nel comune di Roccavivara.

Ben 9 km di una marcia allegra, festosa, ma ferma nel denunciare ogni tipo di guerra e violenza verso il prossimo. La manifestazione ha visto la partecipazione di tutti i sindaci dei plessi coinvolti, del sindaco del comune di Roccavivara e di tutte le autorità delle agenzie educative presenti sul territorio. Numerosa e sentita la presenza dei genitori.

A corollario di una giornata all’insegna della cittadinanza attiva e della responsabilità, la presenza e testimonianza di una famiglia ucraina ospitata presso il comune di Guardialfiera.

Così la Dirigente dell’Istituto Tamara Viviana Isler: “Questa manifestazione è la conclusione di una unità educativa svolta con i ragazzi per discutere della guerra e della pace, per affrontare le paure che inevitabilmente si affacciano in loro. È una manifestazione contro tutte le guerre che prende spunto, dai tristi accadimenti delle ultime settimane. Sappiamo di essere una goccia nel mare, ma è nostro dovere credere in un futuro migliore che veda i nostri ragazzi protagonisti”.

La pace, dunque, come dovere sociale che si costruisce dal basso per raggiungere la consapevolezza che è necessario lottare contro tutte le disuguaglianze; così la marcia diventa non solo emblema di una comunità che si impegna contro le guerre, ma simbolo di speranza per un mondo migliore.