Cyberbullismo, classi dell’Alfano a lezione dal sottotenente dei carabinieri

Nella mattinata di oggi 15 marzo due classi seconde del Liceo Classico e tre del Liceo Scientifico dell’Istituto Alfano da Termoli, nell’ambito del progetto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo curato dalla profosserossa Francesca Lemme, hanno incontrato il sottotenente dei Carabinieri Sabino D’agnelli sui temi della legalità e del bullismo anche attraverso Internet.

Il rappresentante dell’Arma ha dialogato con gli studenti presenti nell’aula magna e con quelli collegati ed è riuscito a coinvolgere i ragazzi con esempi concreti, riferendosi anche alla sua esperienza professionale.

L’incontro per i giovani liceali si è rivelato una testimonianza di vita: oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet, ma gli amici veri, il dialogo leale con gli adulti e gli educatori, la conoscenza del pericolo in rete e delle misure di contrasto possono rivelarsi preziosi alleati per contrastarli e sconfiggerli.