Cudini: “Lupi, che carattere”. La società lancia la promozione biglietti

Quattro punti in tre giorni. Il Campobasso esce dalla doppia sfida alle siciliane con un carico corposo e con un umore rinvigorito dopo i due rinvii consecutivi. La classifica è tornata a sorridere: quota 37 con una partita e mezza ancora da recuperare (il 23 alle 14.30 il secondo tempo con la Turris e il 30 alle 18.00 la trasferta di Picerno).

Il pareggio strappato al Catania dimostra che la squadra ha carattere e difficilmente molla nelle difficoltà. E questo fa particolarmente felice mister Cudini: “Ora i punti contano, siamo andati a Catania per raccoglierne qualcuno. Non possiamo distrarci, tutti giocano per fare punti e farli lì con una situazione societaria tutta nuova non era facile. L’abbiamo ripresa e abbiamo meritato di pareggiarla”.

“Siamo partiti diciamo un po’ in sordina, siamo andati sotto dopo quattro minuti, questo non è stato positivo perché ci ha cambiato i piani della partita – prosegue nell’analisi il tecnico –. Siamo stati costretti a sbilanciarci un po’ di più e concedere qualche ripartenza a loro che sono bravi e pericolosi. Ma devo dire che dalla metà del primo tempo siamo stati bene in campo, cercando di impostare e fare la partita. Mi è piaciuto il secondo tempo, abbiamo pareggiato, siamo andati anche sotto a livello numerico ma il carattere è venuto fuori e migliora di partita in partita”.

Il Latina è dietro l’angolo, domenica si gioca alle 14.30 a Selvapiana: “Vogliamo continuare a fare punti per raggiungere la quota salvezza. All’andata non è stata una gara positiva, al di là del risultato ma proprio come atteggiamento. Abbiamo di che farci perdonare ma ciò che conta sarà l’interpretazione della partita che faremo”.

La società ha deciso di effettuare una promozione sui biglietti delle prossime e ultime tre partite casalinghe. Il pacchetto riguarda le gare di campionato Campobasso – Latina del 20 marzo, Campobasso – Vibonese del 10 aprile e Campobasso – Potenza del 24 aprile. I tre biglietti dovranno contenere lo stesso nominativo e sono destinati ad un unico settore. Non sono previsti ridotti. Nella quota sono compresi i diritti di prevendita. Nel dettaglio, 30 euro per la Curva Nord e per la Tribuna inferiore, 60 per le laterali e 90 per la Tribuna centrale. Naturalmente si può acquistare anche il singolo biglietto senza aderire alla promozione.