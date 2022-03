Un laboratorio di contaminazione. Qualche tempo fa sarebbe stata data un’accezione negativa al concetto e chi l’avrebbe proposto sarebbe stato indicato magari come pazzo. Ma il linguaggio si evolve, lo sviluppo va alla velocità della luce. Ed ecco che il Molise Contamination Lab diventa un possibile punto di svolta per l’imprenditoria giovanile del territorio. L’idea è stata partorita dall’Università degli Studi del Molise e sposata dalla Regione e dall’agenzia Sviluppo Italia Molise.

Ma senza le idee degli studenti, gli stimoli partiti dai docenti Unimol, l’ideale taglio del nastro non sarebbe potuto esistere. “Una giornata importante” l’ha battezzata il Rettore Luca Brunese. “Il pensiero di voler rimanere attaccati al proprio territorio che vive tante difficoltà è il modello che ci ha spinto – spiega il Magnifico –. Ci siamo domandati il perché di idee buone ne siano state proposte diverse ma poi poche sono state realizzate. Ebbene, la risposta è nell’assenza finora di strumenti che noi vogliamo mettere a disposizione con il Molise Contamination Lab con cui dare a tutti la possibilità di mettersi alla prova”.

A partire dal 2016 varie Università italiane hanno aderito al progetto Contamination Lab Italia promosso dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), oggi su tutto il territorio nazionale vi sono oltre venti hub.

La Regione sostiene e promuove l’ambiziosa iniziativa: “Diamo il totale appoggio al progetto che vede la contaminazione come risorsa – spiega l’assessore Pallante –. Istituzioni, università, l’agenzia Sviluppo Italia, le persone che stanno formando i ragazzi, tutti insieme per creare una grande aspettativa, la nostra regione conta sui nostri giovani”.

Nel dettaglio, il Molise Contamination Lab è un nuovo hub di innovazione ed imprenditoria della regione. Ed è stato presentato nell’Aula Magna Unimol attraverso un evento di lancio del progetto finanziato con risorse FSC 2014-2020 – Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise. Si tratta di circa 600mila euro.

La mission? Eccola qui: mettere su un fiorente centro per l’imprenditoria e l’innovazione, pensato per educare, ispirare e connettere studenti, imprenditori, investitori e membri della community nell’ecosistema regionale.

Come sottolinea il prof. Michele Modina (co-delegato al placement, tirocini e trasferimento tecnologico), vero motore del Lab, “l’obiettivo è favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, stimolare una forte cultura imprenditoriale e dell’innovazione, connettere e potenziare l’ecosistema imprenditoriale locale. Un laboratorio dove ci sarà teoria ma al servizio della realtà, noi agiremo. Pianificazione, progettualità, percorso strutturato docenti-tutor-mentor, aiuto alla creazione di imprese da idee che partono dagli studenti”.

La più bella sfida? “Il poter selezionare le idee migliori. Avremo alcune sedi, di cui una a Campochiaro. Vogliamo costruire insieme un progetto di successo che sia aperto non solo agli studenti Unimol ma a tutti gli studenti molisani, anche di altre università. E grazie alle risorse della Regione siamo in grado di coprire già tre edizioni”. Fra qualche mese si partirà in modo concreto: “Il calcio d’inizio sarà dato nell’ottobre 2022, la prima edizione si chiuderà nel giugno 2023, quando i nostri team parteciperanno a competizioni nazionali”.

Sono previsti un hub all’interno dell’Università e uno spoke presso l’incubatore di imprese di Campochiaro, dove ci sarà uno spazio appositamente allestito per dar modo agli studenti gli studenti di entrare direttamente a contatto con le imprese, condividendo spazi e momenti di lavoro.

Presenti Stefania Giova, direttore del Dipartimento di Economia che ha dal primo momento spinto alla creazione del Lab. E ancora, Renato D’Alessandro, direttore di Sviluppo Italia Molise, che ha parlato di RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) e sviluppo regionale. Infine, l’intervento dell’Executive Director VP Research, Development & Innovation (RDI) Office, Qatar National Foundation, Salvino A. Salvaggio che ha raccontato la sua storia, condividendo le sue esperienze nello sviluppo di ecosistemi dell’innovazione in diverse aree del mondo.