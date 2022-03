L'iniziativa

Corpi che rifiutano il cibo: mostra e convegno sui disturbi alimentari al Circolo sannitico

Dal 15 al 20 marzo le foto di Michela Cristofaro in mostra nelle sale del Circolo Sannitico di Campobasso. In occasione della Giornata del fiocchetto lilla dedicata alla prevenzione dei disturbi alimentari il Comune ha organizzato un convegno con le psicoterapeute del centro Food for mind