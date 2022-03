Convenzione fra Regione e 4 sindaci per mettere in sicurezza le strade con 1 mln e 250mila euro

Il comune di Campodipietra beneficerà di un finanziamento di 700mila euro per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada di bonifica montana denominata Gildone-Tappino.Il comune di Guardiaregia avrà 220mila per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada ex Penta. Oltre 140mila euro andranno al comune di Macchia Valfortore per interventi relativi alla viabilità e ai sottoservizi della strada Foreste e oltre 230mila euro al comune di Tufara per la messa in sicurezza della strada Piana di mare. È scritto nella convenzione sulla assegnazione dei fondi dello Stato destinati a investimenti per la realizzazione di opere pubbliche annualità 2021, previsti dalla legge n. 145 del 2018. Il documento è stato sottoscritto oggi in in Regione dal governatore Toma e dai sindaci dei 4 comuni interessati con il direttore e i tecnici del IV dipartimento. Lo hafatto sapere l’ufficio stampa del Governatore Toma.