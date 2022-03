Contromano sulla statale 17: si era sentito male mentre guidava

Per alcune centinaia di metri ha percorso contromano la statale 17, nel tratto che collega Isernia a Campobasso. L’automobilista era stato colto da un malore, come accertato successivamente dai Carabinieri quando hanno bloccato la vettura. L’operazione non è stata semplice: il conducente era alla guida quasi in stato di incoscienza. Non ci era accorto perciò delle segnalazioni con cui si cercava di arrestare la folle corsa della vettura.

Non ci sono riusciti gli altri automobilisti che stavano percorrendo in quel momento la statale, i primi a segnalare la presenza del veicolo contromano. Hanno perciò chiamato la centrale operativa del 113 che ha subito inviato una pattuglia sul luogo indicato. Una volta arrivati, i militari della Sezione Radiomobile si sono accorti che effettivamente la vettura era diretta a Isernia ma stava procedendo nella corsia opposta a quella consentita. Costituiva dunque un rischio per l’incolumità degli altri utenti della strada.

Per cercare di fermare l’automobilista che viaggiava contromano i carabinieri hanno inizialmente utilizzato i dispositivi sonori e visivi loro in dotazione. Il tentativo non ha sortito l’effetto sperato. Quindi, hanno superato la vettura riuscendo, con una serie di manovre, a far rallentare e poi ad arrestare il veicolo. Il conducente a bordo non era ubriaco, come si sospettava in un primo momento. Si era era sentito male: era in stato soporoso e quasi privo di conoscenza. Per questo è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 ed è stata allertata anche la comunità terapeutica nella quale l’uomo era in cura. Quest’ultimo alla fine è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia.

“Il tempestivo intervento dei militari ha evitato potenziali incidenti e gravi pericoli per l’incolumità degli utenti della statale 17 – commentano dall’Arma – scongiurando peraltro ulteriori conseguenze per l’automobilista coinvolto. L’Arma dei Carabinieri, ed in particolare i militari intervenuti, hanno ricevuto il plauso delle persone che hanno richiesto l’intervento, nonché il ringraziamento del cittadino soccorso”.