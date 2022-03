Il personale tecnico dell’Anas e i sub dei vigili del fuoco hanno effettuato questa mattina 15 marzo la prima fase delle attività di ispezione annuale dei viadotti del Liscione. I monitoraggi hanno riguardato in particolare le fondazioni e le pile sommerse del viadotto Molise1 sulla SS647, comunemente detta Bifernina, tra i km 55,800 e 60,670 sull’invaso artificiale.

Le attività sono state eseguite da Anas con la collaborazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dei Comandi di Campobasso e Napoli.

“I Vigili del Fuoco – fanno sapere dall’Anas – hanno operato con le proprie unità subacquee utilizzando apposite attrezzature in grado di restituire immagini in tempo reale al personale tecnico Anas presente a bordo dell’imbarcazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso”.

Non si tratta quindi di controlli straordinari ma periodici, proprio per tenere sotto controllo la tenuta dei ponti. “I sistemi di verifica consentono al personale tecnico di dare indicazioni agli operatori in immersione per la verifica puntuale degli elementi strutturali del viadotto, le immagini una volta registrate, consentiranno uno studio approfondito delle parti strutturali”.