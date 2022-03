Basta inquadrare il Qr Code, compilare un formulario e inviare la propria domanda di lavoro. Saranno poi le aziende che cercano personale a contattare i futuri cuochi, camerieri, baristi, addetti alle pulizie che intendono lavorare nel settore turistico nell’imminente stagione estiva in Molise.

È la nuova iniziativa di Confcommercio Molise che con l’istituzione della Borsa Lavoro Turismo cerca di colmare la lacuna dell’incapacità istituzionale di far incrociare domanda e offerta, almeno in questo settore.

“Sta per arrivare la bella stagione e riparte la caccia al personale da impiegare nelle strutture ricettive nei ristoranti e nei bar molisani. La pandemia – riferisce Confcommercio – ha impoverito di professionalità il mondo del turismo in particolare i settori che hanno sofferto di più sono quelli della ristorazione e degli alberghi. La ricerca del personale è problema condiviso di tutta la filiera turistico-ricettiva in tutta la nazione soprattutto mancano camerieri, aiuto cuoco, addetti alle pulizie delle camere.

La difficoltà di reclutamento delle risorse umane è una vera e propria emergenza a cui la nostra confederazione ha cercato di offrire una risposta efficace mediante un’iniziativa di borsa lavoro turismo, finalizzata alla ricerca e selezione di personale.

Confcommercio Molise, rilevato il fabbisogno lavorativo presso i propri associati e definiti quindi i profili professionali maggiormente ricercati, ha avviato il reclutamento attraverso delle candidature aperte fino al 17 aprile delle figure richieste. Successivamente gli operatori del settore potranno incontrare e scegliere le figure candidate.

Per candidarsi è sufficiente inquadrare il QR code della locandina disponibile sul sito www.confcommerciomolise.it e su tutte le nostre pagine social oppure cliccare sul link https://forms.gle/GPaE8Cw2bcb59RYd8”.

“È sempre più urgente e indispensabile un osservatorio regionale che rilevi i fabbisogni formativi della Regione. Ci sono esempi altrove, vedi Trentino – afferma la direttrice Irene Tartaglia – dove questo servizio è strutturato e gestito dalla Regione con i centri per l’impiego e le associazioni di categoria. Il nostro auspicio è che la Regione possa presto dotarsi di questi strumenti, intanto noi abbiamo lanciato l’iniziativa e fatto da apripista, saremo ben lieti di essere emulati dalle istituzioni”.