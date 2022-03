Concorso scuola, dal 14 marzo un mese di prove scritte per reclutare docenti alle medie e alle superiori

Il tanto atteso e temuto concorso per docenti è finalmente realtà: dal 14 marzo prossimo e fino al 13 aprile i docenti che vorranno ottenere un posto sicuro nella scuola affronteranno le prove scritte che rappresentano la prima fase del reclutamento del personale che salirà in cattedra. Nei giorni scorsi infatti, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le date delle prove che vedrà impegnato un copioso gruppo di aspiranti docenti.

Le classi di concorso pubblicate non sono tutte, ma solo alcune, come il calendario riporta, con le date di riferimento e i turni, mattutino e pomeridiano, che vedrà impegnati i docenti; per tutte le altre bisognerà attendere ancora qualche tempo, come confermano fonti ufficiali del Dicastero di via Trastevere.

“Sono due anni che attendiamo questo concorso e le date – commentano i docenti subito dopo la pubblicazione ufficiale – e adesso sono arrivate con solo venti giorni di anticipo, senza dimenticare tutto il resto che c’è in mezzo: molti di noi – aggiungono – stanno lavorando a scuola, quindi ci sono le lezioni da preparare, i compiti di preparare e correggere, le riunioni da fare e lo studio da non tralasciare. Non ci stiamo lamentando, ci mancherebbe, ma proprio perchè abbiamo dovuto attendere due anni, forse si poteva programmare per un periodo più tranquillo, magari tra qualche mese”.

“Abbiamo anche dovuto affrontare classi in quarantena, alunni in dad, problemi vari – aggiungono alcuni docenti di lettere e lingue delle scuole medie e superiori del territorio bassomolisano – e poi questo concorso è nel pieno della scuola, tanti chiederanno il permesso per recarsi a svolgere la prova e le scuole saranno in difficoltà con tanti docenti assenti”.

Per il momento il Ministero guidato da Patrizio Bianchi ha pubblicato il calendario che vedrà impegnati i docenti iscritti alle classi di concorso indicate. Intanto, dopo la pubblicazione delle date, i vari Uffici Scolastici Regionali stanno provvedendo a pubblicare sul proprio sito tutte le informazioni relative alla suddivisione dei docenti nelle varie giornate e nelle sedi trovate per lo svolgimento delle prove: per il Molise, come indicano gli elenchi sul sito dell’Usr regionale, le scuole individuate per lo svolgimento delle prove nei propri laboratori informativi sono a Campobasso il Pertini, il liceo Galanti e poi l’istituto tecnico per il settore tecnologico Marconi, mentre a Termoli gli aspiranti docenti dovranno recarsi all’istituto Boccardi e all’istituto Majorana.

Tanti, tantissimi i docenti molisani che si metteranno alla prova non solo nella regione Molise ma anche fuori regione. Tanti hanno scelto di concorrere nella regione in cui sono nati, mentre tanti altri hanno scelto di provare a ottenere un posto altrove, nelle regioni dove i numeri per le proprie classi di concorso sono più alti e altrettanti invece hanno scelto di concorrere in Molise, magari dalle province e regioni vicine, come la Puglia e la Campania.