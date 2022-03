Commerciante di pesce e allenatore di calcio: Termoli dice addio a Peppino Perfetto

Se ne va un personaggio molto conosciuto a Termoli: è morto nelle scorse ore Giuseppe Perfetto, per tutti semplicemente Peppino. Commerciante di pesce ma anche allenatore che ha cresciuto intere generazioni di calciatori in Basso Molise. Aveva 84 anni.

Perfetto è stato dapprima calciatore e poi allenatore per tantissimi anni, specie a livello giovanile, sia a Termoli che in altri centri della costa molisana come Petacciato.

Era una persona schietta e verace, un vero termolese, capace di entrare subito in empatia coi suoi ragazzi fino a diventare una guida sia in ambito calcistico che fuori dal rettangolo verde.

Ma Perfetto era noto a Termoli anche come storico commerciante ittico. Suo uno dei box del mercato del pesce in piazza lungo corso Fratelli Brigida. Il suo banco del pesce era abitualmente frequentato da ristoratori e semplici cittadini grazie alla freschezza e qualità dei prodotti proposti.

Una perdita grande per Termoli e per il mondo del calcio locale. Tanti i cittadini e i suoi ex allievi che hanno appreso con tristezza la notizia della sua morte.

I funerali si terranno lunedì pomeriggio 7 marzo nella chiesa di Gesù Crocifisso, a Termoli, alle 15,30.

Nella foto sopra Peppino Perfetto è il secondo in basso a sinistra con la fascia da capitano