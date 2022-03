Coccarde coi colori dell’Ucraina sulle casette dei libri a Termoli

Coccarde giallo azzurre, i colori dell’Ucraina, e un biglietto con scritto la parola Pace. Sono addobbate così oggi le casette dei libri realizzate dall’associazione ‘Il Mosaico’ e posizionate in cinque diversi punti di Termoli, vale a dire Piazza Monumento, via Firenze, via Inghilterra, Colle Macchiuzzo e Difesa Grande.

Le coccarde sono state realizzate da una ragazza ucraina ospitata a Termoli e come gesto di solidarietà e augurio di pace l’associazione ha deciso di appenderle alle casette. Un piccolo gesto ma di alto valore simbolico.

Le casette sono a disposizione di chiunque voglia prendere un libro lasciandone in cambio un altro.