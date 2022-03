E’ un intervento complesso quello che il Comune di Campobasso ha presentato al Ministero della Cultura per rendere più efficiente dal punto di vista energetico il cinema Alphaville, la struttura di via Muricchio inserita all’interno del palazzo ex Onmi. Il progetto è stato candidato nell’ambito dei finanziamenti che il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) destina alla promozione dell’ecoefficienza e alla riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati.

L’amministrazione di Palazzo San Giorgio ha così presentato il progetto definitivo “Lavori di efficientamento energetico sul sistema integrato edificio/impianti del cinema teatro Alphaville sito in Campobasso in via Muricchio”. L’immobile consentirà di riqualificare quindi quello che è considerato l’unico cinema d’essai del Molise, un luogo che resiste nel tempo continuando a ad ospitare rassegne cinematografiche ed eventi teatrali. Un paio di anni fa l’edificio è stato arricchito dal bellissimo murales dell’artista internazionale Blu sulla pandemia.

Ammonta a 250mila euro il costo complessivo del progetto di riqualificazione: l’80% sarà finanziato col Pnrr, per il restante 20% saranno impiegati fondi del Comune di Campobasso.

L’edificio di via Muricchio, spiegano dal Municipio, “oltre a presentare un notevole volume, presenta grandi problemi a livello di dispersioni termiche”. Quindi, per individuare meglio gli interventi da realizzare, lo stabile è stato sottoposto ad una diagnosi energetica che “consentirà all’amministrazione comunale di Campobasso di cumulare i finanziamenti offerti dallo Stato agli incentivi da Conto Termico 2.0., incrementando la possibilità di spesa e, conseguentemente, l’efficienza globale della struttura”.

Ecco il dettaglio del progetto candidato al Ministero: “Compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, si è scelto di intervenire procedendo alla coibentazione dell’ultimo solaio piano verso il sottotetto non riscaldato, alla sostituzione delle superfici vetrate con infissi a bassa emissività e di aumentare notevolmente l’efficienza della struttura in corrispondenza dei volumi maggiormente esposti ai cambi di temperatura e all’irraggiamento solare, garantendo maggiore comfort negli spazi dell’edificio oggetto di interventi ed un maggiore abbattimento del costo dei vettori energetici”

Previsti interventi sul sistema di climatizzazione, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con 50 moduli, la sostituzione delle attuali lampade con quelle a led di ultima generazione. Infine, “per ottimizzare la sicurezza interna degli ambienti della sala cinema e degli spazi a suo servizio, si prevede la sostituzione del rivestimento a pavimento con uno ignifugo e la sostituzione di due porte antipanico”, spiegano ancora dal Comune. Infine saranno smantellate dodici finestre e tre porte d’ingresso e sostituiti con “infissi a tecnologia avanzata, triplo vetro, a bassa emissività. Tutte le porte nuove saranno dotate di maniglione antipanico”.

L’intervento di efficientamento energetico comporterà benefici anche alle persone che frequentano l’Alphaville e agli spettacoli che si svolgono all’interno del cinema: “La sostituzione dei serramenti – concludono da Palazzo San Giorgio – comporterà un miglioramento complessivo dell’isolamento termico ed acustico ed un aumento della sicurezza e del comfort interni all’edificio, senza sottovalutare il miglioramento estetico della facciata e la garanzia di durata nel tempo”.