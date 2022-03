Non sono cadute nel vuoto le proteste dei cittadini e le accuse del consigliere di opposizione Salvatore Colagiovanni. L‘amministrazione, finita di nuovo nell’occhio del ciclone, è corsa subito ai ripari intervenendo al cimitero per ripristinare le guaine che ricoprono le lapidi. Nei giorni scorsi neve e vento avevano provocato danni favorendo il distacco del materiale isolante. I problemi maggiori erano stati rilevati in viale delle Gardenie, nella parte nuova del camposanto.

“L’amministrazione comunale, tramite il proprio settore delle Politiche Cimiteriali, ha provveduto per tempo a informare la ditta che si occupa della manutenzione della struttura cimiteriale, richiedendo il necessario intervento di riparazione”, riferiscono oggi dal Municipio.

“La ditta che deve occuparsi della riparazione e che ha in appalto la manutenzione degli interventi all’interno del Cimitero Comunale è stata chiamata a intervenire dall’Amministrazione già nei giorni scorsi, diverse volte, anche da me in modo diretto – precisa il sindaco Gravina – perché è giusto garantire e permettere, a chi in quella zona del Cimitero ha i propri cari, di potersi recare a fargli visita senza ulteriori dolorose complicazioni. Nel pomeriggio di martedì 15 marzo, l’impresa alla quale spetta la manutenzione, con colpevole ritardo, ha intrapreso le operazioni di rimozione delle guaine divelte rendendo nuovamente agibile la zona”.