Il presidente regionale Donato Toma ha incontrato oggi 23 marzo i sindaci di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone, paesi che tradizionalmente organizzano le Carresi. L’incontro è servito a fare il punto sull’organizzazione delle manifestazioni previste nelle prossime settimane.

“Dopo lo stop forzato imposto dall’emergenza pandemica per ben due anni, si è al lavoro per l’edizione 2022 delle Carresi. Nella tarda mattina di oggi, il presidente Toma ha incontrato a Palazzo Vitale i sindaci dei Comuni di Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, ai quali ha ricordato quanto la Regione abbia fatto fin qui, anche in termini di sostegno economico, per questo prezioso bene immateriale e ha ribadito loro che continuerà a seguire da vicino la road map della manifestazione fino alla fase conclusiva” si legge in un post Facebook della Regione.

Il presidente ha anche assicurato la sua presenza all’incontro che si terrà la settimana prossima alla Prefettura di Campobasso.