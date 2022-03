Caro gasolio, i pescatori termolesi cambiano idea e tornano in mare, “ma la nostra protesta continua”

La marineria molisana, che coinvolge a vario titolo circa 500 persone, ha deciso di tornare in mare ma senza sospendere la protesta in atto ormai da una settimana contro il caro gasolio che sta rendendo insostenibile il lavoro di armatori ed equipaggi.

Questa mattina nel corso di un nuovo incontro al mercato ittico di Termoli è stata presa, al termine di un confronto serrato e a tratti duro, la decisione di ripartire con le battue di pesca a partire da questa notte. “Non abbandoniamo le contestazioni comuni per la nostra causa – si legge in una nota firmata da Paola Marinucci dell’associazione Armatori Pesca Molise e Domenico Guidotti di Confcooperative Federcoopesca – ma dobbiamo pensare anche a sopravvivere”.

Ieri era stato confermato il prosieguo dello stop in mare, allinenadosi alle marinerie di Puglia e Sicilia, ma questa mattina si registra un cambio di rotta motivato da alcuni fattori e considerazioni. “La scelta di riprendere il lavoro – proseguono i referenti pesca Molise – è scaturita anche per garantire una distribuzione del pescato e non permettere l’ingresso di ulteriore pesce di importazione e di altre marinerie. Ha contribuito inoltre la mancanza di una cassa integrazione per i lavoratori”. La marineria molisana è rimasta ferma una settimana in segno di protesta contro i prezzi del gasolio.

“La protesta della scorsa settimana ha attirato l’attenzione dei media e della politica per un settore che sta soffrendo. Le buone intenzioni del Ministero per un primo provvedimento di 20 milioni è una prima boccata di ossigeno ma resta comunque la difficoltà della situazione del caro gasolio. Resta comunque lo stato di agitazione e nei prossimi giorni assieme alle marineria di tutto adriatico si decideranno ulteriori forme di potesta” dicono ancora le associazioni.

Agostino De Fenza, presidente Agci Molise, Alleanza delle cooperative della pesca, auspica intanto un intervento immediato del Governo per dare sostegno alla marineria che si trova in una situazione impossibile, con aumenti del gasolio passati in pochi mesi da 0,40 centesimi al litro a 1,20 e anche più. De Fenza sollecita anche l’accelerazione del bando regionale per l’erogazione dei fondi covid attraverso il settore pesca e acquacoltura della Regione Molise. “Non risolverà il problema ma sarebbe una boccata di ossigeno in questo momento di emergenza gravissima”.