Caro carburante, da Campobasso proposta della Lega per sospendere accise

“Il sindaco Roberto Gravina e la Giunta comunale dovranno sollecitare il Governo, tramite i propri rappresentanti in Parlamento, per assumere misure urgenti contro il caro carburante sospendendo temporaneamente l’esigibilità dell’accisa”. Questo l’obiettivo della mozione presentata dalla Lega al Comune di Campobasso per sollecitare un intervento immediato dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Tutto nel giorno in cui il Garante ha fermato lo sciopero degli autotrasportatori in programma domani.

E’ necessario, spiega il capogruppo Alberto Tramontano, “sostenere i cittadini e le imprese in questo momento storico drammatico che sta determinando un’impennata dei prezzi dei carburanti. Tale situazione va affrontata senza indugio. Bisogna interrompere la spirale di aumenti incontrollati che rischia di gettare le famiglie e le imprese in una condizione di incertezza e paura”.

Nella mozione la Lega ricorda che “l’Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e IVA che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio”.

Il testo che sarà discusso in Aula contiene anche un invito a “tutti i partiti rappresentati presso il Consiglio Comunale, sia di maggioranza che di minoranza, ad arrivarsi presso i propri eletti in Parlamento al fine di sollecitarli ad approvare ogni azione promossa che vada in questa direzione”.