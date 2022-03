Carnevale, Nas sequestrano 116 articoli non conformi. Multe per 9mila euro

Tre attività commerciali su 12 negozi che vendono articoli per carnevale sono risultate non conformi in Molise. Emerge dalle verifiche effettuate dai carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Campobasso, che hanno sequestrato sul territorio regionale 116 prodotti tra maschere, accessori, bombolette e scherzi vari, privi di marcatura CE. Il valore complessivo della merce è di circa mille euro. Elevate dal Nas di campobasso sanzioni per 9mila euro.

L’operazione rientra in un controllo straordinario avvenuto nell’Italia meridionale sui punti vendita all’ingrosso e al dettaglio di vestiti, maschere e giocatoli di carnevale. L’obiettiv è contrastare l’immissione in commercio di prodotti non conformi che possono rappresentare un rischio per la sicurezza e la salute dei consumatori e soprattutto dei bambini. Complessivamente sono state ispezionate da diversi reparti del Nas nel centro-sud italiano 221 attività commerciali. Il bilancio: sequestrate 7.666 confezioni di articoli di carnevale per un valore di circa 60mila euro, elevate sanzioni amministrative per 72mila euro e proposta la chiusura di 3 attività commerciali per gravi carenze.