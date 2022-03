Circa un centinaio i partecipanti alla critical mass di Campobasso oggi 25 marzo. Dopo essersi ritrovati in Piazza Municipio i ciclisti hanno invaso le strade della città per questo evento internazionale che si tiene in più di 400 città del mondo e avviene il più delle volte l’ultimo venerdì del mese quando i ciclisti spontaneamente si ritrovano in massa a percorrere le strade delle loro città normalmente occupate dalle automobili.

La manifestazione spontanea che ha riunito decine di persone e anche tanti bambini rivendica dunque il diritto di utilizzare le strade non solo dagli automobilisti ma anche da mezzi meno rumorosi e non inquinanti come è per l’appunto la bicicletta. Dopo essersi incontrati davanti al Comune hanno pedalato per le principali vie del centro cittadino “costringendo” le macchine ad andare alla velocità dei ciclisti.

Non è un percorso pianificato o una vera e propria manifestazione “ma una dimostrazione attiva, immediata e divertente di come la città è più vivibile se rinunciamo alla dipendenza dalla cultura dell’auto” come leggiamo sul volantino distribuito ai partecipanti.