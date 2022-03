Per divulgare in modo il più possibile esteso la storia e il patrimonio culturale della città di Campobasso, l’Amministrazione comunale, insieme alla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) sezione Molise, ha voluto strutturare un programma di incontri che mirano a dare il giusto risalto alle peculiarità storiche e culturali cittadine che meritano di essere valorizzate al meglio.

“Campobasso in Comune è il titolo che abbiamo voluto dare al ciclo di conferenze e incontri al quale, come Amministrazione Comunale, abbiamo lavorato con l’intenzione di rendere sempre più vivo il dibattito e il confronto sulla storia della nostra città e delle sue tradizioni storiche e culturali. – ha detto l’assessore alla Cultura, Paola Felice – Nasce da questa intenzione il corposo ciclo di conferenze a tema che, grazie alla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) sezione Molise, con il coinvolgimento di studiosi non solo locali, avrà come scopo quello di avvicinare un ampio pubblico cittadino al quale vogliamo offrire approfondimenti mirati, di livello scientifico adeguato e riconosciuto, per contribuire a perseguire e attuare la strada della valorizzazione del nostro patrimonio, essenziale per ciascuna comunità che voglia definirsi moderna e vivace intellettualmente.

Il progetto prevede un appuntamento mensile, a partire da marzo 2022 e sino all’autunno. – ha spiegato l’assessore Felice – Il primo incontro sarà, infatti, quello di mercoledì 23 marzo, alle ore 18.00 al Circolo Sannitico di Campobasso, con relatore l’architetto Emilio Natarelli sul tema “L’architettura razionalista e una nuova idea di citta”. Le location degli altri appuntamenti programmati per il ciclo Campobasso in Comune, saranno diverse di volta in volta in funzione del tema che tratteranno.”

Questi gli altri temi degli incontri che nei prossimi mesi, fino a novembre 2022, sono stati previsti: mercoledì 11 maggio, “Il barocco a Campobasso nelle opere della chiesa di S. Antonio Abate”; mercoledì 25 maggio: “Il castello Monforte e il borgo medievale”; mercoledì 8 giugno “Paolo Saverio Di Zinno e i suoi Misteri”; mercoledì 12 ottobre “Il centro murattiano: una città che cresce”; novembre 2022 incontro sul tema della Street art a Campobasso.